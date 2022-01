Nach Vorstellungen in Neuss : Zirkus Traber ist zurück im Winterquartier

Kaarst Nach den 19 Vorstellungen auf dem Neusser Kirmesplatz ging es zurück an die Broicherseite. Wie es weitergeht, weiß die Zirkusfamilie nicht, hofft aber darauf, Ende März die Tournee zu starten.

Etwas über zwei Jahre hatte die Zirkusfamilie keinen einzigen Auftritt gehabt. Die finanziellen Ressourcen waren erschöpft, da kam der Weihnachts-Circus in Neuss genau zu richtigen Zeit. Aber die mehr als 20-köpfige Zirkusfamilie wird jetzt nach 19 Auftritten die Sektkorken nicht allzu laut knallen lassen: „Wir haben uns während der Zwangspause verschulden müssen“, erklärt Ron Traber. Er möchte sich bei allen Zuschauern bedanken, freut sich, dass die Resonanzen durchweg positiv waren: „Wir haben unzählige zufriedene, glückliche Gesichter gesehen, alles ist reibungslos gelaufen.“ Zurzeit werden die Zelte in Neuss abgebaut, dutzende Werbeplakate müssen entfernt werden. Dann gilt es, das Equipment zu reinigen und bei Bedarf zu reparieren beziehungsweise zu ersetzen. Und das Programm wird nicht komplett umgekrempelt, aber hier und da schon verändert. Auftreten werden auch künftig ausschließlich „Eigengewächse“. Die Akteure halten sich in Form, lange Fernsehabende mit einer Chipstüte in der Hand wird es nicht geben.