Corona-Krise in Kaarst : So meistert das Haus der Lebenshilfe die Ausnahmesituation

Vorst Im Haus der Lebenshilfe Kaarst-Vorst wohnen derzeit 30 Menschen mit einer mehr oder weniger starken geistigen Behinderung. Das Coronavirus hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt.

Bereits am 16. März wurden die Werkstätten in Neuss und Hemmerden, in denen 21 der Bewohner arbeiten, geschlossen. Außerdem dürfen sie weder das Haus verlassen noch Besuch empfangen. Fabian Schuster, Leiter der Einrichtung, ist erstaunt, wie gut die Stimmung unter seinen Schützlingen angesichts dieser Ausnahmesituation ist.

Es gibt Bewohner, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung die Problematik nicht in vollem Umfang erfassen und deshalb gar nicht so recht verstehen mögen, was da gerade abgeht. „Wir haben bei unserem Träger ein Büro für leichte Sprache“, erklärt Fabian Schuster (37). So wird mit wenigen einfachen Worten versucht zu beschreiben, warum fast nichts mehr so ist wie es war. Bewohner mit besseren kognitiven Fähigkeiten fragen schon mal nach, lassen sich die aktuelle Lage erklären. „Wir sagen den Bewohnern zum Beispiel, dass man krank werden könnte, wenn man jetzt rausgeht“, erklärt Schuster. Die Angehörigen hätten ausnahmslos Verständnis dafür, dass sie derzeit nicht ins Haus der Lebenshilfe kommen dürfen. Erlaubt sind natürlich telefonische Kontakte und eine Kommunikation per Skype – nicht wenige Angehörige haben ruckzuck die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen. „Was den Bewohnern hilft, mit der Situation klar zu kommen, ist die Erkenntnis, dass sie alle davon betroffen sind“, weiß Fabian Schuster.