85-Jähriger aus Holzbüttgen : Horst Wolf ist ein Helfer mit Herz

Horst Wolf hat dem Zirkus Traber 1000 Euro gespendet. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Holzbüttgen „Wenn man 50 Jahre lang in einem Ort lebt, ist man in allen möglichen Vereinen, da macht man hier was und da was – so ist das“: Horst Wolf hält sein überdurchschnittliches Engagement für seine Mitmenschen für etwas Selbstverständliches.

Was beeindruckt, ist nicht nur sein überaus vielfältiger Einsatz, sondern auch die Tatsache, was ein Mensch mit 85 Jahren noch alles so schafft. Geboren wurde Horst Wolf in Münster. Er ging bei Siemens in die Lehre, war viel auf Montage. Dann ließ er sich von der Polizei abwerben. Eigentlich sollte er nur für die Technik zuständig sein. Aber später war er auch Ausbildungsleiter für die Bereitschaftspolizei, leitete Großeinsätze – und wurde vor 25 Jahren als Polizeihauptkommissar in den Ruhestand versetzt.

Doch ruhig ist nichts für Horst Wolf, der seit 50 Jahren in Holzbüttgen lebt, der Witwer ist, einen Sohn und eine Tochter sowie einen Enkel hat. Bereits als aktiver Polizeibeamter war er ein ausgesprochener Aktivposten: Anfang der 1980er Jahre hatte er Kurse für Modellbau an der Volkshochschule gegeben und später dann die Modellbahn-Arbeitsgemeinschaft Kaarst gegründet. Bis heute gehört er dem Vorstand an. Horst Wolf war Mitbegründer des Vereins für Schwimmsport 1972 e.V. Er gehört zu denjenigen Senioren, die die Schwimmmeisterschaften für die Schulen ausrichten. Vor 30 Jahren baute er das Heim des Schwimmvereins zur Aufnahme von Menschen aus der DDR um. Auch politisches Engagement reizte den 85-Jährigen: Er gehörte als Sachkundiger Bürger 20 Jahre lang dem Sportausschuss an und ebenso lange war er im Stadtsportverband aktiv.