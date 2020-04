Corona-Folgen in Kaarst : Schützenfest in Holzbüttgen fällt aus

Holzbüttgen Der Grund ist die Corona-Krise. Und auch dem Stadtfest Kaarst Total droht eine Absage.

Auch das Holzbüttgener Schützenfest fällt wegen der Corona-Krise in diesem Jahr aus. Zwar ist noch nicht ganz klar, welche Veranstaltungen unter den Begriff „Großveranstaltungen“ fallen, doch Ordnungsdezernent Sebastian Semmler machte in der vergangenen Woche im Hauptausschuss klar, dass er in dieser Krise „niemals“ einen Antrag für ein Schützenfest in der Stadt Kaarst unterschreiben werde. Das Fest sollte eigentlich vom 31. Juli bis 3. August (Freitag bis Montag) stattfinden.