Gottesdienste in Kaarst : Katholische Kirche im Wartestand

Kaarst Am kommenden Wochenende dürfen noch keine öffentlichen Gotttesdienste gefeiert werden. Der katholische Pastor Ulrich Eßer wartet auf „verlässliche Angaben“ des Landes Nordrhein-Westfalen.

Jedoch gibt es aktuell auch viel Positives. Die Geistlichen zelebrieren weiterhin täglich drei Gottesdienste, an denen die Öffentlichkeit „leider“ – so Pastor Eßer – nicht teilnehmen kann: Durch Anrufe, Mails und zufällige Treffen mit Gläubigen in den zum Gebet geöffneten Kirchen weiß der Seelsorger, dass viele Menschen diese Messen sehr positiv einordnen. „Sogar Nicht-Katholiken“, freut sich Eßer. Einen ganz besonderen Stellenwert nehmen die Gottesdienste für die Angehörigen Verstorbener ein. Sie seien sehr dankbar und zutiefst berührt davon, dass auf diese Weise an ihre Lieben gedacht werde. Auch die 750 zu Ostern verteilten Taschen, gefüllt mit Kirchenzeitung, Gemeindebriefen und Osterkerze, seien sehr gut angekommen.