Unfallflucht in Holzbüttgen : E-Bike-Fahrer wird von Pkw erfasst

Holzbüttgen Ein Korschenbroicher ist am Freitag bei der Polizei in Kaarst erschienen, um eine Unfallflucht zu melden.

Nach seinen Angaben war er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit seinem E-Bike unterwegs. Um 0.30 Uhr habe er den Radweg der Bismarckstraße befahren, als sich aus der Königstraße ein weißer VW Golf GTI mit Neusser Kennzeichen genähert habe. Der Pkw habe ihn erfasst, so dass der Mann gestürzt sei und sich Verletzungen zuzog. Der Golf sei dann in Richtung Büttgen geflüchtet. Der Wagen soll nun eine Beschädigung an der Stoßstange vorne rechts aufweisen. Der Mann aus Korschenbroich erlitt leichte Verletzungen.