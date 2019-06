Realschule Kaarst : Schüler verabschieden ihren „Boss“

Jürgen Bosse (l.) wird auf dem Schulfest nach 15 Jahren als Leiter der Realschule Kaarst in den Ruhestand verabschiedet. Sein Stellvertreter Torsten Sotowic will das Fest nutzen, um Werbung für die Schule zu machen. Foto: Anja Tinter

Die Städtische Realschule Kaarst hat gleich doppelten Grund zum Feiern: Am Samstag, 6. Juli, findet zwischen 10.30 und 16 Uhr ein Schulfest statt. Gleichzeitig wird Schulleiter Jürgen Bosse nach 15 Jahren verabschiedet.

Bosse geht im Sommer in den Ruhestand und wird eine große Lücke an der Schule hinterlassen, wie der stellvertretende Schulleiter Torsten Sotowic sagt. Vor dem Schulfest wird Bosse in einer Feierstunde verabschiedet. Diese Feier geht dann in das Schulfest über, sodass die Schüler ihrem „Boss“ noch einmal alles Gute wünschen können.

Das Schulfest wird nur alle drei Jahre gefeiert – und gerade in der derzeitigen Situation kommt es gerade recht. „Wir wollen damit auf uns aufmerksam machen“, sagt Torsten Sotowic. Denn erst in diesem Jahr wurde die Realschule vor dem Aus gerettet, weil noch im Februar so aussah, als würden sich zu wenig Kinder anmelden. Die Inhalte und der Ablauf des Schulfestes sind in diesem Jahr neu. Erstmals steht das Schulfest unter einem Motto. „Aus der Vielfalt eine(r ) Welt“, lautet dieses. Damit will die Realschule positiv nach außen dokumentieren, aus wie vielen Ländern und Nationalitäten Schüler dieser Schule oder deren Eltern stammen und wie sie es schaffen, friedlich miteinander und voneinander zu lernen.