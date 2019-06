Hitzewelle in Kaarst : Hitzefrei an beiden Gymnasien – Feuerwehr bunkert Wasser

Die beiden Gymnasien haben auf die Hitzewelle reagiert. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Kaarst Das Thermometer klettert am Dienstag in Kaarst auf satte 36 Grad zur Mittagszeit, in der Nacht kühlt es nicht unter 20 Grad ab. Hochsommer Ende Juni – und das, obwohl die Ferien in Nordrhein-Westfalen erst am 15. Juli beginnen.

Doch die Schulleiter vom Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) in Kaarst und vom Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) in Vorst haben Erbarmen und verkürzen am Dienstag und Mittwoch die Schulzeit – jedoch zu unterschiedlichen Konditionen.

Am AEG dauern die Schulstunden in den kommenden beiden Tagen nur jeweils 30 Minuten. So endet der Unterricht nach der regulären vierten Unterrichtsstunde. Mit dieser Regelung wird am AEG von der ersten bis zur sechsten Stunde unterrichtet – jedoch verkürzt. „So kommt kein Fach zu kurz und die erforderlichen Abschlussarbeiten wie Referate, die Einfluss auf die Note haben, können noch gehalten werden“, sagt Schulleiter Bruno von Berg. Für Schüler, die auf eine Nachmittagsbetreuung angewiesen sind, ist diese an beiden Tagen gesichert. Das GBG in Vorst dagegen bleibt in seinem Raster von 45 Minuten pro Schulstunde, doch auch dort endet der Unterricht nach der vierten Stunde um 11.30 Uhr. In beiden Gymnasien finden am Mittwoch sogar noch Abiturprüfungen statt, teilweise müssen die Schüler auch von Schule zu Schule pendeln.