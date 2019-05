Münsterschule in Neuss : Ex-Schüler ist jetzt Schulleiter

Mit dem Schulfest an der Münsterschule begrüßten Schüler und Eltern den neuen Schulleiter Winfried Godde und die zukünftige Konrektorin Mona Ehring. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Schüler und Eltern begrüßten beim Schulfest an der Münsterschule Winfried Godde. Als Kind besuchter er selbst die Schule am anderen Standort, nun kann er in neuer Funktion etwas für die Kinder bewegen

Mit der Übernahme des Rektorenpostens an der Münsterschule schließt sich für Winfried Godde ein Kreis. Als Kind besuchter er selbst die Schule am anderen Standort, nun kann er in neuer Funktion etwas für die Kinder bewegen. Mit Konrektorin Mona Ehring findet sich eine Doppelspitze, die schon an der Kreuzschule erfolgreich zusammen gearbeitet hat.

In der Neusser Innenstadt fühlt sich der Pädagoge angekommen, „Ich freue mich auf die Aufgabe, mit den Kollegen hier macht das Arbeiten Spaß“, erklärt er. Nach 14 Jahren als Schulleiter an der St.-Konrad-Schule in Gnadental und mehreren zusätzlichen Stationen als kommissarischer Schulleiter an Neusser Grundschulen, suchte Godde noch einmal eine neue Aufgabe. „Dabei war mir wichtig, nah an den Kindern zu sein“, sagt er.

Seine Mitstreiterin Mona Ehring lernte er zu schätzen, als er an der Kreuzschule arbeitete. Nach den Ferien nimmt sie ihre Arbeit in der Doppelspitze auf. Zusammen wollen die beiden Lehrer die Münsterschule weiter nach vorne bringen. Über Kooperationen mit den Kirchen und der Stadt sollen Neusser Traditionen in den Schulalltag einfließen. Die Aufgabeneinteilung der Doppelspitze ist schon klar: Winfried Godde übernimmt Schützen- und Heimatkunde und Mona Ehring vertritt die karnevalistische Tradition.

Freudig begrüßt wurden die neuen „Chefs“ von den Kindern, die im Rahmen des Schulfestes präsentierten, was sie in einer Projektwoche zum Thema „Musik und Tanz aus aller Welt“ erarbeitet hatten. Auch die Eltern zeigten sich erleichtern, dass die Schule wieder eine Leitung hat. Die ehemalige Leiterin, Cordula Clemens übernahm die Grundschule in Allerheiligen, die Godde zu dieser Zeit kommissarisch führte, da bot sich an, die vakante Schule in der Innenstadt kommissarisch zu leiten. „Als ich das Team kennengelernt hatte, war der Entschluss, mich für die Leitung der Münsterschule zu bewerben, ganz leicht“, so Godde.