Innenstadt Kaarst : Arkaden-Parkdeck soll Ende August komplett fertig sein

Kaarst Das Parkdeck auf den Rathaus-Arkaden ist eine Dauerbaustelle. Seit Herbst 2017 wird dort geteert, beschichtet und verschönert, um den Kunden der Arkaden optimale Parkbedingungen zu gewährleisten.

Derzeit ist die eine Hälfte des Decks gesperrt, wenn Anfang Juli der zweite Bauabschnitt beginnt, ist die andere Seite dran. Das für die Arkaden zuständige V+I-Management mit Sitz in Wachtendonk beabsichtigt, Ende August mit den Arbeiten fertig zu sein. „Der Eigentümer hat hier ein großes Investment getätigt, um das Parkdeck mit Grünanlagen und Blumenkübeln zu verschönern“, sagt Katharina Sochala vom V+I-Management. Ob der Zeitplan allerdings eingehalten werden kann oder sich die Arbeiten um einige Tage verlängern, liegt nicht in der Hand der Bauarbeiter. „An Regentagen beispielsweise kann nicht beschichtet werden, dann kann es zu Verzögerungen kommen“, sagt Sochala. die Sanierung der Fassade sei mitterweile abgeschlossen, die Sanierung des Dachs, welches am 29. Februar durch einen Sturm abgedeckt worden war, soll noch in dieser Woche fertiggestellt werden. Die Mieter auf dem Parkdeck werden sich freuen, wenn die Arbeiten im August endlich beendet sind. Dann können ihre Kunden wieder ohne Probleme dort oben parken.