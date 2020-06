Kommunalwahl 2020 : Stadt Kaarst sucht Wahlhelfer für den 13. September

Bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 entscheidet sich, wer neuer Bürgermeister in Kaarst wird (Symbol-Bild). Foto: dpa/Bodo Schackow

Kaarst Im September bekommt die Politik der Stadt Kaarst ein neues Gesicht und einen neuen Bürgermeister – oder eine Bürgermeisterin. Damit alles reibungslos abläuft, sucht die Stadt für die Kommunalwahl sowie für die mögliche Stichwahl am 27. September noch Wahlhelfer.

Am Wahlsonntag werden die Stimmen in 22 Urnenwahllokalen und 15 Briefwahllokalen erfasst. In jedem dieser Wahllokale gewährleisten acht Wahlhelfer den korrekten Ablauf der Wahl. Insgesamt werden also 281 Wahlhelfer benötigt. Diese müssen im Sinne des Bundeswahlgesetzes wahlberechtigt sein.

Die Stadt sucht deshalb Bürger, die sich als Wahlhelfer im Wahlvorstand engagieren wollen. Eine Teilnahme ist an einem oder an beiden Terminen möglich. Die Wahlhelfer geben Stimmzettel aus, zählen die abgegebenen Stimmen, ermitteln das Wahlergebnis und achten in diesem Jahr zusätzlich auf die Einhaltung der Hygienevorschriften nach der Corona-Schutzverordnung – sprich: Abstands- und Hygieneregeln. Die Urnenwahlvorstände treffen sich am Wahlsonntag um 7.30 Uhr in den Wahllokalen. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Anschließend erfolgt die Auszählung der Stimmen.