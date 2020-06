Galerie Splettstößer in Kaarst : Erste Ausstellung nach dem Lockdown

Galerie Splettstößer in Kaarst

Kaarst Vom coronabedingten Lockdown war auch die Galerie Splettstößer betroffen. Nun hat sie wieder geöffnet. Zum Wiederbeginn wurden kleinformatige Arbeiten gezeigt, die schon öfter in der Galerie zu sehen waren.

„Die Ausstellung mit Arbeiten von Erika-Maria Riemer-Sartory, Anja-Maria Strauß, Hans-Peter Menge, Norika Nienstedt, Heike Ludewig und Lukas Weiß, die am 26. April hätte eröffnet werden sollen, habe ich auf Ende August verschoben“, erklärte die Galeristin Brigitte Splettstößer. Aber ab sofort ist die Galerie wieder geöffnet, zunächst nur mittwochs von 15 bis 18 Uhr. Zu sehen sind überwiegend kleinformatige Arbeiten von verschiedenen Künstlern, die schon öfter in der Galerie im Alten Rathaus ausgestellt haben.

Da sind zum Beispiel Werke von Jan Wiegand. Der Psychologe und Sohn des renommierten Künstlerehepaares Martel und Gottfried Wiegand zeigt Köpfe. Diese Mischtechniken enthalten Botschaften wie „Wir dürfen“, „der Haushalt“ oder „die Wirtschaft“, die überraschend gut die die Corona-Zeiten passen. Marianne Reiners-Maaz ist vor allem mit ihren aquarellierten Gesichtern vertreten. Sie bedient sich dabei verschiedener Techniken und Materialien. Das Steinpapier, das keine Farbe aufsaugt, führt dazu, dass sie hier mit einem Fön „zeichnet“. Renate Behlka ist mit surrealen Zeichnungen vertreten, Gefäße spielen eine Rolle, aber auch Mythen. Rainer Storck zeigt helle Collagen, die der Betrachter durchaus als Landschaftsimpressionen interpretieren darf. An den vor rund zwei Jahren verstorbenen Walter Urbach erinnern zwei Aquarelle mit dem Dauertitel „Mohn“. Von Jon Thór Gisláson sind unter anderem zarte Zeichnungen zu sehen – die Motive sind junge Frauen, ausdrucksstark und mit Haltung. Ralf Gemein zeigt Bilder mit immer wiederkehrenden Mustern, wie es sie in den 1960er Jahren auch auf Tapeten zu sehen gewesen sein könnten. Er legt großen Wert auf Räumlichkeit mit der Konsequenz, dass das, was gerade noch vorne war, nach hinten rutschen kann. Seine Frau Karina Pauls zaubert mit exakt gezogenen Buntstiftstrichen, die von weitem wie textile Fäden wirken, Silhouetten von Architektur.