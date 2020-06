Größtes Stadtfest am Niederrhein : „Kaarst Total“ ist jetzt offiziell abgesagt

Größtes Stadtfest am Niederrhein

Kaarst Die meisten Kaarster haben bereits damit gerechnet, am Donnerstag hat die Stadt es bestätigt: Das Stadtfest „Kaarst Total“ ist abgesagt worden. Eine abgespeckte Version kam für die Organisatoren nicht infrage.

Da sich Bund und Länder am Mittwoch auf ein Verbot aller Großveranstaltungen bis mindestens 31. Oktober verständigten, ist klar, dass das Fest in der Innenstadt, zu dem jährlich bis zu 100.000 Besucher kommen, nicht stattfinden kann. „Wir haben bis zuletzt gehofft, zumindest eine abgesteckte Form anbieten zu können. Nun müssen wir schweren Herzens akzeptieren, dass erstmals in der über 20-jährigen Geschichte ein Stadtfest abgesagt werden muss“, sagt Dieter Güsgen, Kaarster Kulturmanager und Mit-Initiator des größten Stadtfestes im Rhein-Kreis Neuss.