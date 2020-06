Schulen in Kaarst : CDU und SPD fordern Tablets für digitalen Unterricht

Der Stadtrat entscheidet über die Anschaffung von Tablets für Schüler der weiterführenden Schulen (Symbolfoto). Foto: dpa/Uli Deck

Kaarst In den vergangenen Wochen wurden die Kaarster Familien auf eine harte Probe gestellt. Weil die Kinder nur bedingt in die Schule gehen dürften, mussten die Eltern zu Hause den Job des Lehrers übernehmen. Dieses Homeschooling in Zeiten der Coronakrise hat gezeigt, dass bei der digitalen Entwicklung der Kaarster Schulen noch weitere Schritte zu unternehmen sind.

„Bildungschancen müssen für alle gleich sein, daher haben CDU und SPD gemeinsam einen Antrag auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, im ersten Schritt alle Schüler der weiterführenden Schulen leihweise mit Tablets für den digitalen Unterricht auszustatten“, erklären der CDU-Fraktionschef und Bürgermeisterkandidat Lars Christoph und die schulpolitische Sprecherin der SPD, Hildegard Kuhlmeier. Die dafür nötigen Mittel sollen außerplanmäßig aus dem Haushalt 2020 ausgezahlt werden.

Schon heute müssen Eltern, Kinder und Lehrer davon ausgehen, dass auch nach den Sommerferien ein Regelbetrieb in den Schulen voraussichtlich nicht in vollem Umfang möglich sein wird. Ungeachtet der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie dürfte aber die Nutzung digitaler Unterrichtselemente auch in der Zukunft verstärkt zur Anwendung kommen. „Daher ist die Sache dringlich und muss rasch umgesetzt werden. Dabei ist zu prüfen, ob für die leihweise Überlassung der Geräte Beiträge erhoben werden sollen, deren Höhe sich dann ggf. an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern orientieren kann”, betonen Christoph und Kuhlmeier. In einem weiteren Schritt soll die Ausstattung der Grundschulen mit Tablets in den Blick genommen werden.

Allerdings sind sich hier die beiden Fraktionen einig, dass zunächst der Bedarf in den Grundschulen geprüft werden und eine Ausstattung frühestens 2021 erfolgen soll. Die Verwaltung begrüßt den Antrag und wird dem Stadtrat am kommenden Donnerstag nach einer internen Abstimmung kurzfristig eine Vorlage nachreichen.

(NGZ)