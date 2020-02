Interview mit Andreas Ehlert : „Viele sehen das Handwerk als Chance“

Kaarst Der Präsident der Handwerkskammer ist Schirmherr der Ausbildungs- und Studienbörse Ende Februar.

Andreas Ehlert Erstens aus Eigeninteresse: Das Handwerk leidet unter Fachkräftemangel. Und eine Studien- und Ausbildungsbörse eröffnet die Chance, dass junge Leute sich über die Möglichkeiten informieren, die ihnen offen stehen. Und zweitens hat mich im Falle der Kaarster Ausbildungs- und Studienbörse besonders gefreut, dass die Initiative von der Jungen Union und dem KKV kam, also von der Jugendorganisation einer Volkspartei sowie von der Ortsgemeinschaft eines Sozialverbands. Das zeigt ein Engagement für die Themen Bildung, Ausbildung und Beruf unmittelbar aus der Gesellschaft selbst heraus. Das finde ich stark. Denn was aus unseren jungen Leuten wird, geht uns alle an.