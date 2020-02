CDU-Politiker im Rhein-Kreis Neuss : Reaktionen auf den Rückzug von AKK

Rhein-Kreis CDU-Politiker aus dem Rhein-Kreis zollen der Bundesvorsitzenden für ihre Entscheidung, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten, Respekt

Wolfgang Kaiser, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes und der CDU-Ratsfraktion in Grevenbroich, kann den Entschluss von Annegret Kramp-Karrenbauer gut nachvollziehen. „Ich habe Verständnis für ihre Entscheidung, weil sie durch die Thüringer Ereignisse in der Öffentlichkeit enorm unter Druck geraten ist. Andererseits hat Annegret Kramp-Karrenbauer persönlich immer ganz klar die Position vertreten, dass die CDU weder mit der Linken noch mit der AfD kooperieren kann“, sagt Kaiser. „Ungeachtet der Kritik an der angeblichen Führungsschwäche der Parteivorsitzenden muss man wissen, dass der CDU Landesverband Thüringen völlig frei ist in seinen Entscheidungen und sich an keinerlei Weisungen aus Berlin halten muss. Wieder einmal gilt: Je größer eine Partei ist, desto mehr Meinungen muss sie in sich vereinen und desto mehr Wind, auch Gegenwind, weht der Parteispitze um die Ohren.“