Sportstätten in Kaarst : Rasenplatz bald endlich wurmfrei

Sobald es die Witterung zulässt, werden die Arbeiten am Naturrasenplatz am Kaarster See beginnen. Die Stadt hat den Auftrag bereits vergeben. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Kaarst Neben den Arbeiten am Kaarster See laufen derzeit viele andere Pläne im Stadtgebiet.

Turnhallen Die Turnhallen am Georg-Büchner-Gymnasium, am Bruchweg und an der Grundschule in Vorst sollen mittelfristig modernisiert werden. Auch die Laufbahn am Kaarster See fällt unter den Punkt „kurzfristiger Handlungsbedarf“. Die Planungskosten für die drei Turnhallen liegen bei insgesamt 225.000 Euro. In diesem Jahr wird voraussichtlich aber nichts mehr passieren.