Geocaching in Kaarst : Auf digitaler Schatzsuche in Vorst

Vorst Eine Familie aus Vorst hat das Hobby Geocaching durch die Corona-Pandemie für sich entdeckt. Unsere Redaktion hat sie auf Schatzsuche begleitet. Ob tatsächlich etwas gefunden wurde?

Dabei hat dieser „Cache“ laut der App „Geocaching“ lediglich die Schwierigkeitsstufe 1,5 von 5. Eigentlich sollte es also nicht so schwierig sein, ihn zu finden. So glaubt Thomas Malomo, dass der digitale Schatz in Form eines wasserdichten, festen Behälters, in dem ein Logbuch versteckt ist, in das sich der Finder eintragen kann, weg ist – oder er einfach „ein Brett vor dem Kopf“ hat. Die Tipps kommen von anderen Geocachern über die App oder Facebook. In dem sozialen Netzwerk gibt es eine Vielzahl an Gruppen, in denen sich alles ums Geocaching, die Verstecke der Schätze und die Tipps zu den jeweiligen Caches dreht.