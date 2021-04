Düsseldorfer Hotelchefin richtet TV-Studio ein : Hotel Nikko richtet Studio für digitale Events ein

Düsseldorf Das Hotel Nikko hat eine 42 Jahre lange Tradition in Düsseldorf. Auf die Corona-Krise und die Herausforderungen des Social Distancing reagiert die Direktorin des Hauses mit einem digitalen Studio.

Auch ein Traditionshotel wie das Nikko an der Immermannstraße muss offenbar in Zeiten von Corona neue Wege gehen: In einem der Veranstaltungsräume hat Direktorin Sandra Epper jetzt ein voll ausgestattetes digitales Streaming-Studio einrichten lassen. Der Hintergrund: So soll die Umsetzung digitaler Events möglich sein. So können den Angaben zufolge Kunden und Gäste des Hotels Kickoffs, Produktpräsentationen, Live Shows, Webinare und Workshops virtuell und sicher umsetzen.