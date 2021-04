Den Düsseldorfer nahe sein via Streams : Das Maxhaus in der Altstadt setzt weiter auf das Digitale

Düsseldorf Das Maxhaus machte eine bemerkenswerte Erfahrung: Es sei erstaunlich, wie viel Nähe, Tiefe und gute Laune ein digitaler gemeinsamer Abend vermitteln kann. Daher geht es verstärkt digital weiter.

Diese gewisse Beschwingtheit scheint auch in die Beschreibung der Seminare eingeflossen zu sein. So zumindest der Eindruck, als die Begegnungsstätte am Mittwoch ihr Programm für den April vorstellte: Fünf Veranstaltungen sind geplant. Ein „Lebenskunst-Abend“ am 20. April gehört dazu – das Motto hier lautet „Sich entscheiden“. Überdies lädt das Maxhaus zu unterschiedlichen Abendseminaren sowie zu einem samstäglichen „Erfrischungsvormittag“ ein. „Für die Zeit nach Ostern haben wir ein flexibleres Besuchsmodell in der Schublade“, sagt Sprecher Julian Höbsch, aktuell auch kommissarischer Leiter des Maxhauses.