Kostenpflichtiger Inhalt: Hohe Inzidenzwerte : Immer mehr Stimmen fordern die Ausgangssperre für Düsseldorf

An den Kasematten wurden Sonnenschirme eingepackt und Stühle beiseite gestellt. Mit einer Ausgangssperre würde es abends auch menschenleer. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Eine mögliche Ausgangssperre findet in Düsseldorf immer mehr Fürsprecher in Politik und Wirtschaft - es melden sich aber auch Gegner einer solchen Maßnahme. Die Kliniken rechnen in den kommenden Tagen mit einer Verschärfung der Lage.