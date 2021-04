Workshops und Konzerte : Am Samstag ist „Düsseldorf Pop Day“

Am Samstag ist „Düsseldorf Pop Day“

Der Treff der Düsseldorfer Musikszene im Kulturzentrum Zakk findet ausnahmsweise digital statt. Es gibt drei Kurse und vier Konzerte. Beginn ist 17 Uhr.

Am Samstag, 24. April, ist wieder „Düsseldorf Pop Day“, und wegen Corona findet er ausschließlich online statt. Komponist und Produzent Dieter Falk, der Zakk-Musikchef Miguel Passarge und der Musikjournalist Michael Wenzel haben ein etwas abgespecktes Programm zusammengestellt. Eigentlich hatte die fünfte Ausgabe des lokalen Branchentreffs, Festivals und Weiterbildungs-Workshops ja bereits im November stattfinden sollen. Man hatte gehofft, die Entwicklung der Coronazahlen würde es bald erlauben, dass man tatsächlich und in echt zusammenkommen kann. Geht aber nicht, deshalb nun diese an digitalen Maßgaben orientierte schlankere Ausgabe.