Vorschlag der FDP in Kaarst : „Shared Space“-Zonen für den Verkehr in der City

Kaarst Über die Verkehrssituation in der Innenstadt wurde schon oft diskutiert. Die Kaarster FDP plant nun, ein Zone zu installieren, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind.

Es gibt bei den „Shared Space“-Zonen also weder Verkehrszeichen noch Signalanlagen oder Fahrbahnmarkierungen. Die Vorfahrtsregeln gelten allerdings weiterhin. Es ist ein „Raum für alle“, in dem ein gleichberechtigtes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer herrscht. Eine Verkehrszone, in der sich alle Teilnehmer auf Augenhöhe begegnen. So können laut FDP „gegenseitige Rücksichtnahmen eine optimierte Nutzung des Straßenraums erfolgen.“ Diese Verhaltensweise ist in Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung festgehalten. Das „Shared Space“-Konzept ist vor allem in der Schweiz, Belgien und Frankreich verbreitet. Laut FDP-Antrag habe sich auch der Verkehrsclub Deutschland in einem Positions-Papier „intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und die wesentlichen Grundlagen für die Einrichtung einer solchen Verkehrsregelung positiv herausgearbeitet und die Vorteile dargelegt“; heißt es in dem Begründungstext des Antrags. Das Konzept setzt ein hohes Maß an Vertrauen in fremde Verkehrsteilnehmer voraus.