Veranstaltungen im Rhein-Kreis Neuss : Niederrhein-Festival unter freiem Himmel

Rhein-Kreis Kleinere Konzerte und ein Programm im Freien ersetzen in der Corona-Krise das übliche große Programm des Niederrhein-Festivals. Der Vorverkauf für die Veranstaltungsreihe hat begonnen.

Am Sonntag, 6. September, werden im Innenhof von Schloss Dyck Besucher mit Klängen und Tänzen durch die peruanische Musikkultur geführt. Für „Classica Latina“ gibt es an jenem Tag zwei Termine, Beginn ist um 16 oder 18 Uhr. Im Tuppenhof Kaarst wird der Gitarrist Klaus Jäckle am Samstag, 12. September, 16 und 18 Uhr, eine virtuose Wanderung durch Europa unternehmen. Unter dem Titel „Vom Wiener Salon zum Rag im Saloon“ lädt das WDR Funkhaus Trio zu einem Gastspiel im Innenhof von Schloss Dyck: Am Sonntag, 13. September, 16 und 18 Uhr, präsentiert es Werke von Dohnányi, Kreisler und Joplin.