Tuppenhof in Kaarst-Vorst : „Tuppi-TV“ soll Neugier wecken

Vorst Die ehrenamtlichen Helfer des Tuppenhofs haben die Corona-Pause genutzt, um ein neues Format zu entwickeln. Jetzt ist „Tuppi-TV“ online, mit dem in kleinen Filmen die verschiedenen Räume des Museums erklärt werden.

Seit dem vergangenen Wochenende hat das Museum Tuppenhof in Vorst wieder geöffnet. Mit den Besucherzahlen sind die ehrenamtlichen Helfer zufrieden, am Samstag und Sonntag haben insgesamt 27 Menschen den Weg zum Tuppenhof gefunden. Damit noch mehr Menschen auf das Museum Tuppenhof, das nicht gerade fußläufig oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln so gut zu erreichen ist, aufmerksam werden, haben die „Tuppis“ die Corona-Pause genutzt und sich etwas ganz Neues einfallen lassen: das „Tuppi-TV“. „Wir haben uns gefragt: Wie können wir den Tuppenhof noch präsenter machen?“, sagt Klaus Stevens, Pressesprecher ds Tuppenhofs. Die Idee: Die Hofanlage mit all ihren Räumen soll in kurzen Filmen erklärt, historische Zusammenhänge sollen erläutert, Ankündigungen und aktuelle Berichte von Veranstaltungen gezeigt und das „besondere Tuppenhof-Gefühl“ vermittelt werden, wie es in einem rund eine Minute langen Trailer heißt. Der erste dieser Filme wurde am Mittwoch auf die Homepage und die Facebook-Seite des Tuppenhofs hochgeladen. Darin erklärt Tuppenhof-Geschäftsführer Jürgen Rau die „Upkammer“, die damals als Kontrollzentrum der Anlage diente. Mindestens fünf weitere Beiträge sind geplant, in denen weitere Museumsführer andere Räume des Tuppenhofs erklären. Die Videos sind alle rund fünf Minuten lang. Gleichzeitig werden in den Filmen bewusst Details ausgelassen. „Die Filme sollen neugierig machen“, sagt Stevens.