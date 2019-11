Klausurtagung zum Kaarster Haushalt : FDP fordert Senkung der Gewerbesteuer

Am Kaarster Kreuz ist noch viel Platz für weitere Unternehmen. Diese sollen mit einer geringeren Gewerbesteuer gelockt werden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Die Liberalen haben Ziele für den Haushalt 2020 festgezurrt. Unternehmer sollen entlastet werden.

Die Vermarktung von neuen Gewerbegrundstücken muss ebenfalls ein vorrangiges Ziel im kommenden Jahr sein. „Da liegt ein ungeheures Potenzial, das endlich gehoben werden muss, auch hier können und werden steuerliche Anreize helfen“, führt Kopp weiter aus. Zudem machen sich die Freien Demokraten für ein projektbegleitendes Controlling stark, um Risiken frühzeitig zu erkennen. „Wir leben von der Substanz, das kann keine Dauerlösung sein. Die aktuelle Planung führt uns innerhalb der nächsten fünf Jahre in die Haushaltssicherung, das müssen wir verhindern“, sagt Kopp. Auch bei künftigen Ausgaben müsse auf Höhe und Notwendigkeit geachtet werden. Ebenso ist das Thema Haushaltskonsolidierung auch künftig ein wichtiges Thema. Dafür sehen die Freien Demokraten verbindliche Standards und einen linearen Entscheidungs- und Planungsprozess als unerlässlich an. „Es kann nicht sein, dass verschiedene Ratsfraktionen zu einem späten Zeitpunkt in Planungsprozesse eingreifen und durch neue Forderungen wiederum Mehrkosten erzeugen. Wir reden hier schließlich vom Geld der Steuerzahler und Bürger unserer Stadt.“ Im Haushaltsjahr 2020 muss aus Sicht der Kaarster FDP-Fraktion endlich ein begleitendes Investitions-Controlling aktiv betrieben werden, das rechtzeitiges Erkennen von Risiken ermöglicht und dies auch bereits geplante Maßnahmen ständig durchführt.