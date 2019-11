Konzertabend zum Totengedenk-Monat in Kaarst : „Mozärtliche“ Stimmung in die Martinus-Kirche gezaubert

„Mozärtliche“ Stimmung in die Martinus-Kirche gezaubert

Konzertabend zum Totengedenk-Monat in Kaarst

Kaarst Der Chor der Stadt Kaarst, der Madrigalchor und die Gladbacher Camerata begeisterten mit Mozarts Requiem und ihrem innigen Ausdruck

Am Ende des Konzerts herrschte erst einmal ergriffenes Schweigen, bevor langanhaltender Beifall einsetzte. Der Chor der Stadt Kaarst, der Madrigalchor und die Gladbacher Camerata hatten unter Gesamtleitung von Hans-Michael Dücker die Zuhörer in der voll besetzten Sankt Martinus Kirche in eine wahrhaft „mozärtliche“ Stimmung versetzt. Denn ihr Konzert stand ganz im Zeichen von Wolfgang Amadeus Mozart , mit dessen Tedeum, der Sinfonie g-moll und dem Requiem die Thematik des Totengedenkens zu Novemberbeginn aufgegriffen wurde.