Jubiläumskonzert : Kfd St. Martinus feiert 100 Jahre

Kaarst Die Kfd hat ein Konzert gegeben und für das Marienheim-Hospiz gesammelt.

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (Kfd) in der Pfarrgemeinde St. Martinus hat in Alt-St. Martin ein Konzert zum 100-jährigen Bestehen gegeben. Die Stücke wurden von Kaarstern komponiert und vorgetragen. Im Anschluss des kostenlosen Konzerts wurde eine Summe für das Hospiz Marienheim zusammengetragen.

Der so entstandene Liederzyklus unter dem Titel „des Nachts“ fand nun in der überfüllten Kirche Alt-St. Martin seine Uraufführung. Die durchaus anspruchsvollen Gedichte handeln von der Suche nach dem Lebensinhalt bis zum Ende der letzten Tage: „Sitzend in des Mondes Schein, tiefe Gedanken dringen in mich ein.“