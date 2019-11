Einrichtung in Kaarst : Johanniter-Stift sucht Personal mit Riesenplakat

Kaarst Wer dieser Tage am Johanniter-Stift am Sandfeld vorbeigeht, muss zweimal hingucken: Denn seit Montag hängt an der Außenwand der Senioreneinrichtung ein zwei mal vier Meter großes Plakat, mit dem neue Mitarbeiter gesucht werden.

An der Außenwand des Gebäudes hängt dieses Plakat. Foto: Johanniter-Stift