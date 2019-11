Bienenfreundliche Schule in Kaarst : Auszeichnung für Gesamtschule Büttgen

Büttgen Die Gesamtschule Büttgen ist im Rahmen ihres Schulfestes vom WDR und „Planet Schule“ als bienenfreundliche Schule ausgezeichnet worden.

Seit mehreren Jahren bietet die Gesamtschule eine Imker- und eine Schulacker-AG an. Aus beiden AGs heraus ergab sich die Idee, bei dem Wettbewerb mitzumachen. Im Rahmen einer „blauen Stunden“ – so heißen die Förder-und Forderstunden an der Schule – entwickelte eine Gruppe zusätzlich ein eigenes Saatgut für einen Blühstreifen. Zudem übernahmen die AGs gemeinsam eine Blühpatenschaft an der Birkhofstraße. „Klimaschutz geht uns alle an, unseren Schülerinnen und Schülern ist es wichtig, etwas gegen das Insektensterben zu tun. Auf unserem Schulgelände haben wir unter anderem viele verschiedene Wildbienenarten, die schützenswert sind“, erklärt Nadine Graber, Leiterin der Schulgarten-AG.