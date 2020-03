Kirchenarchive in Kaarst und Büttgen : Bistum will Archive zusammenführen

Kaarst/Büttgen Weil die Pfarreien von Kaarst und Büttgen erst 2009 zu einer Kirchengemeinde verschmolzen sind, verfügen beide Ortsteile über ein eigenes Archiv. Das älteste Schriftstück aus beiden Archiven stammt aus dem Jahr 1800.

Im Kaarster Kirchenarchiv im Keller des Pfarrhauses von Sankt Martinus ist es kalt, eine Heizung fehlt. Hier unten „herrscht“ Rudolf Smyrek. Seit fünf Jahren schafft und hält er ehrenamtlich im Archiv Ordnung. In der Regel ist er ein Mal pro Woche dort anzutreffen. „Bei großer Kälte komme ich nicht freiwillig“, sagt Smyrek und lacht. Das Archiv ist in einem Raum untergebracht: Lange Regalreihen mit farbig gekennzeichneten und sorgfältig beschriebenen Aktenordnern, einem verschlossenen Schrank, ein kleiner Tisch und ein Stuhl runden die karge Einrichtung ab. Die Ordner enthalten alle Sakramentsempfänge wie Taufen, Erstkommunion, Firmung, Eheschließungen und Sterbefälle. Auch Akten zur „Pfarrsoziographie“ gibt es – dahinter verbergen sich Aus- und Eintritte. Viele Akten sind aber einfach „schnöde“ Haushaltspläne und Personalakten, die bis 2050 aufbewahrt werden müssen, alle Finanzunterlagen sogar dauerhaft, erklärt Rudolf Smyrek. Findebücher des Erzbistums informieren über die richtige Ablage.

Unterlagen liegen in Brühl Ältere Unterlagen wie beispielsweise Taufregister aus Kaarst (1632 - 1799) und Trauregister aus Büttgen (1682 - 1710) befinden sich im Personenstandsarchiv Rheinland in Brühl.

Original-Register Das älteste Original-Register in Kaarst ist aus dem Jahre 1800, in Büttgen von 1893.

Die katholische Kirchengemeinde in Büttgen hat ein eigenes Archiv, denn die Gemeinden waren früher streng getrennt, bis sie 2009 zur Pfarreiengemeinschaft verschmolzen. „Auf weite Sicht möchte das Erzbistum die Archive zusammenführen“, erklärt Hermann-Josef Molitor. Nebeneffekt: Die Archivare würden sich dann auch mal kennenlernen. Hermann-Josef Molitor ist gemeinsam mit Bernhard Riedel seit einem Jahr für das Büttgener Archiv zuständig: Beide mussten erstmal „ein bisschen aufräumen“. Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit gehen sie sporadisch nach. In „ihrem“ Archiv im Kellerraum des Pfarrzentrums ist es allerdings warm. Die Akten befinden sich in nummerierten Kartons in verschlossenen Schränken. Auch hier helfen die Findebücher des Erzbistums, um schnell fündig zu werden: Die Zahl 490 verzeichnet beispielsweise im Findebuch den Eintrag „Neubau des Pfarrzentrums mit Bauplänen und Schriftverkehr von 1968 – 1970“. Im entsprechenden Karton liegen dann die Original-Dokumente. Abgeheftet wird nichts, dafür wird aktuell alles am Computer in ein digitales Findebuch mit Schlagwörtern übertragen: „Alle Kategorien der Ablage sind hier vorhanden“, sagt Hermann-Josef Molitor.