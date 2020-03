Veranstaltung in Kaarst : Großer Andrang bei der Ausbildungs- und Studienbörse

Veranstaltung in Kaarst

Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen oder studieren möchten, müssen sich enorm umworben gefühlt haben auf der Ausbildungs- und Studienbörse in der Rathausgalerie.

„Wir suchen Dich“, war zum Beispiel auf einem Plakat am Stand von Ikea zu lesen. „Viele Stellen sind aber schon besetzt“, räumte Gaby Holtz ein. Trotzdem wurde deutlich, dass fast überall noch was geht. Besonders gute Karten haben Bewerber, die an einem Handwerksberuf interessiert sind. Es muss ja nicht gerade die Tischlerlehre sein, die nach wie vor sehr beliebt ist.