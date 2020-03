Sturm fegt über Kaarst : Dach löst sich von Rathaus-Arkaden

Kaarst Kurz, aber heftig fegte der Sturm am Samstag über Kaarst hinweg und hinterließ zahlreiche Schäden. Teile des Dachs der Rathaus-Arakden lösten sich und stürzten auf geparkte Autos. Die Feuerwehr hatte viel zu tun.

Das Orkantief „Sabine“ war vor drei Wochen groß angekündigt worden, die Schäden hielten sich allerdings zu Glück in Grenzen. Der kurze, aber heftige Sturm am Samstag war nicht angekündigt worden und traf die Stadt Kaarst heftig. Auf den Rathaus-Arkaden lösten sich ein Dach und flog auf mehrere Autos, die beschädigt wurden. An der Maubisstraße stürzten Bäume um, die ebenfalls auf geparkte Autos fielen und auch für Sachschaden sorgten. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die größte Einsatzstelle gab es an der Maubisstraße, wo die Spuren des kurzen, heftigen Sturms noch am Sonntag zu sehen waren. Der Parkplatz war noch immer abgesperrt, die umgestürzten Bäume lagen zerkleinert hinter einem Flatterband. Diese wurden am Samstag mit Kettensägen von den Einsatzkräften zerkleinert. Insgesamt war die Feuerwehr laut Kalla rund zweieinhalb Stunden mit 30 Einsatzkräften unterwegs. „Wir konnten nicht an allen Einsatzstellen gleichzeitig sein und mussten die nacheinander abarbeiten, weil wir nur eine Drehleiter haben“, sagt Kalla.