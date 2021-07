Sommer-Zwischenbilanz : Kaarster See bleibt Besuchermagnet

Kaarst Die Besucherzahlen sind durch Corona zwar nicht so hoch wie gewohnt, die Kreiswerke Grevenbroich sind dennoch zufrieden. Auch aktuell gibt es bei einem Besuch noch einiges zu beachten.

(NGZ) Rund 25.000 Badegäste wurden bislang in diesem Jahr am Kaarster See verzeichnet. Betriebsleiter Daniel Caspers berichtet zwar, dass es bisher nur an wenigen Tagen so heiß war, dass mehrere Tausend Besucher kamen. Ein Besucherrekord wurde allerdings am 17. Juni verzeichnet: 4700 Gäste suchten an diesem Tag Erfrischung in den beiden Strandbädern der Kreiswerke Grevenbroich (neben dem Kaarster See ist das der Strabeach in Dormagen).