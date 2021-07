Solidarität in Kaarst : Trauer um Flutopfer - Stadt setzt Rathaus-Fahnen auf Halbmast

Kaarst Bürgermeisterin Ursula Baum hat veranlasst, dass am Kaarster Rathaus und der Verwaltungsdienststelle Büttgen für drei Tage eine Trauerbeflaggung vorgenommen wird. Zudem denkt sie über eine Sammelaktion nach.

(jasi) In Gedenken an die Opfer der veheerenden Flutkatastrophe in NRW hat die Stadt Kaarst am Freitag ein sichtbares Zeichen gesetzt: Als Ausdruck der Trauer und der Solidarität mit den betroffenen Kommunen hat Bürgermeisterin Ursula Baum veranlasst, dass am Kaarster Rathaus und der Verwaltungsdienststelle Büttgen für drei Tage eine Trauerbeflaggung vorgenommen wird.