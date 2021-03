Novum für größte Partei in Kaarst : Erste digitale CDU-Versammlung verläuft reibungslos

Kaarst Es war eine Premiere für die Kaarster CDU: Erstmals wurde eine Mitgliederversammlung am Dienstag komplett digital durchgeführt.

Es hat alles gut funktioniert, wie der Interims-Vorsitzende Hans-Georg Schell unserer Redaktion bestätigte. Dabei gab es noch ein Novum für die Kaarster Union: Die Mitglieder konnten über ein Wahl-Programm an ihren Bildschirmen über die Vertreter zur Wahlkreisvertreterversammlung zur Aufstellung des CDU-Bewerbers im Bundeswahlkreis 110 abstimmen. Die 50 vom Vorstand vorgeschlagenen Namen wurden von 98 Prozent der Mitglieder angenommen. Bei der Wahl der 24 Vertreter für die Kreisvertreterversammlung, auf der der CDU-Kreisverband die Landesliste zur Bundestagswahl im September bestimmt, haben 95 Prozent der Mitglieder zugestimmt. In der Spitze waren bei der rund einstündigen Versammlung am Dienstagabend 75 CDU-Mitglieder dabei, darunter der Kreisvorsitzende und NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper und der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling, der zu Beginn zum Versammlungsleiter bestimmt wurde. Insgesamt hat die Kaarster CDU derzeit 461 Mitglieder. Am kommenden Samstag muss die Liste durch eine Urnenwahl allerdings noch bestätigt werden. Dazu sind alle CDU-Mitglieder aufgerufen, die Vertreter von 10 bis 13 Uhr in der Rathausgalerie (Am Neumarkt 1) zu wählen. „Ich bin erleichtert, wenn dann endlich diese Formalität abgeschlossen ist“, erklärt Hans-Georg Schell.