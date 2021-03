Hauptsitz in Kaarst : Verein hat gute Chancen auf ein „inklusives Segelboot“

Kaarst Durch die Anerkennung der Stadt Kaarst als freier Träger der Jugendhilfe darf sich der Verein „inklusives Segeln für alle“ berechtigte Hoffnungen auf die Fördergelder des Landschaftsverbandes Rheinland für ein inklusives Segelboot machen.

Bereits mit acht Jahren hat Krings mit dem Segeln begonnen. Er arbeitet als Lehrer an der städtischen Gesamtschule in Meerbusch und ist dort Inklusionskoordinator. In der Vergangenheit wollte er in Zusammenarbeit mit einigen Segelclubs ein inklusives Boot bauen lassen, doch entweder hat der Vorstand gewechselt und das Interesse verloren oder die Idee wurde sofort abgewiesen. Doch Aufgeben war für Krings keine Option, und so gründete er den Verein „Inklusives Segeln für alle“ mit Hauptsitz an der Maubisstraße in Kaarst. Stephan Krings führte in verschiedenen Schulen Segel-AGs mit Menschen mit Behinderungen durch. „Für viele Menschen mit Beeinträchtigung ist der Segelsport nicht umsetzbar. Das finde ich ungerecht“, sagt er und setzt sich mit seinem Verein dafür ein, dass der Segelsport für alle erlebbar sein kann. „Ich möchte weg von diesem elitären Denken des Segelsports. Wir wünschen uns, dass wir Menschen, die weniger Geld haben, die Teilnahme am Segelsport ermöglichen können“, so Krings weiter. Im Jugendhilfeausschuss hatte er seinen Verein vorgestellt, die Abstimmung über die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe fiel einstimmig aus. Was das für den Verein jetzt bedeutet? „Wir werden von verschiedenen Trägern der Stadt Anfragen bekommen, ob wir gemeinsame Aktionen mit ihnen machen wollen“, glaubt Krings. Darunter können Wohngruppen von psychisch beeinträchtigten Menschen sein oder auch das Kunstcafé Einblick. Derzeit hat der Verein 15 Mitglieder. „Wir hoffen, weiter zu wachsen. Ich wünsche mir, dass viele Menschen Interesse an unserem Verein haben“, so Krings.