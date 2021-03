SEK-Einsatz gegen Rauschgiftring : Polizei schließt bei Razzia Cannabisplantagen in Essen, Oberhausen und Kaarst

Essen/Kaarst Bei einer Razzia in insgesamt zehn Wohnungen und Geschäftsräumen in Essen, Oberhausen und Kaarst haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei Haftbefehle vollstreckt und insgesamt über 1000 Cannabispflanzen sichergestellt. Beschuldigt sind insgesamt sieben Verdächtige.

Die Polizei Essen durchsuchte am Sonntag und am Montag insgesamt zehn Objekte in Essen, Oberhausen und Kaarst und vollstreckte damit von der Staatsanwaltschaft Essen beantragte Durchsuchungsbeschlüsse. Da Hinweise vorgelegen hätten, dass sich möglicherweise bewaffnete Personen in einem Teil der Objekte aufhalten könnten, seien an den Zugriffen auch Spezialeinsatzkräfte beteiligt gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Essener Polizei.