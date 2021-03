Klaus Dietrich Rosenfeld aus Kaarst : Segelclub trauert um Gründungsmitglied

Kaarst Mitten in die Generalprobe für die digitale Mitgliederversammlung des Kaarster Segelclubs (KSC) kam die schockierende Nachricht. Klaus Dietrich Rosenfeld ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

„Viele Vorstandsmitglieder sind direkt in Tränen ausgebrochen“, erklärt Norbert Vander, Vorsitzender des KSC, unserer Redaktion. Rosenfeld hatte den Kaarster Segelclub im Jahr 1971 gemeinsam mit Heribert Eckardt gegründet und war von da an bis 1999 Vorsitzender. Nach seinem Rücktritt wurde Rosenfeld zum Ehrenvorsitzenden und Kommodore des Vereins ernannt. Der Gründervater der Vereins hat den Segelsport in höchstem Maße geprägt. „Er war eine große Nummer im Segelsport und hat sich auch um die Jugendarbeit unseres Vereins verdient gemacht“, erklärt Vander. Rosenfeld ist es zu verdanken, dass die heutige Bootshalle am Kaarster See steht und der Verein 1995 in das neue Vereinsheim umziehen konnte. Vor über 40 Jahren ging er eine Kooperation mit der VHS Kaarst-Korschenbroich ein, die heute noch Bestand hat und eine wesentliche Stütze des KSC ist. Rosenfeld war im Besitz des ältesten Segelscheins Deutschland, der vom 25. August 1942. „Ich wäre nicht Vorsitzender geworden, wenn er nicht gewesen wäre“, sagt Vander, der ein digitales Abschiednehmen organisieren möchte.