Koalition in Kaarst : Schwarz-Grün fordert Sparliste

Kaarst Nach Meinung von CDU und Grünen gibt es von der Stadt bislang wenig zu Ideen für Sparmaßnahmen – sie erwarten nun konkrete Vorschläge.

Die anstehenden Haushaltsberatungen in der Stadt Kaarst dürften spannend werden. Die Stadt steht finanziell alles andere als gut dar und muss dringend den Rotstift ansetzen. Die Verwaltung hat bereits angekündigt, dass freiwillige Leistungen wegfallen. Geht es nach CDU und Grünen, reichen die bislang vorgelegten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aber längst nicht aus. Deshalb formulierte die schwarz-grüne Koalition einen Antrag für den Finanzausschuss am kommenden Donnerstag. „Die Fraktionen von CDU und Bündnis90/Die Grünen erwarten konkrete Vorschläge der Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung. Außer regelmäßigen Berichten über den Finanzstatus ist in den letzten zwölf Monaten wenig Konkretes im Bezug auf die Konsolidierung vorgelegt worden“, heißt es in der Begründung des Antrags. Und weiter: „Dies muss sich dringend ändern.“ Erst wenn die Verwaltung eine Maßnahmenliste vorlegen würde, könne die Politik abwägen, welche sinnvoll sind und welche nicht.