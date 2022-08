Falsche Polizisten in Kaarst : Lebensältere Frau übergibt Schmuck und höhere Summe an Betrüger

Die lebensältere Frau erhielt einen Frau ihrer Tochter. Doch am Telefon war gar nicht ihre Tochter, sondern eine Betrügerin. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kaarst Eine lebensältere Frau in Kaarst erhielt einen Anruf von ihrer Tochter - so schien es. Dann schaltete sich ein Polizist ein und eine Staatsanwältin. Doch keiner war der, für den er sich ausgab. Es handelte sich um eine Masche, um an das Geld der Frau zu gelangen.

Unbekannte kontaktierten die lebensältere Frau am Mittwoch, 17. August, gegen 15.15 Uhr. Zunächst wurde der Seniorin suggeriert, dass sie mit ihrer Tochter spräche, sodann übernahmen ein "Polizist" beziehungsweise später eine "Staatsanwältin" das Gespräch, teilte die Polizei mit.

Einen Unfall habe die Tochter verursacht, so die Tatverdächtigen, nun sei eine Kaution notwendig. Die sehr unter Druck gesetzte Kaarsterin hob angesichts der Forderung eine höhere Bargeldsumme ab und suchte ihren Schmuck zusammen. Alles zusammen übergab sie an der Rheinstraße an eine ihr unbekannte Frau. Diese soll etwa zwischen 160 und 165 Zentimeter groß gewesen sein und eine dünne Statur gehabt haben. Ihre langen dunklen Haare soll sie zu einem Zopf gebunden haben und sie trug eine Brille. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose und einem weißen ärmellosen Hemd. Ihren rechten Arm trug sie in einer Schlinge.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf die Abholerin geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Am Mittwoch erhielt die Polizei zudem Kenntnis von weiteren Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte. In diesen Fällen jedoch erkannten die Angerufenen rechtzeitig den Betrug und die Kriminellen gingen leer aus.

Weitere Informationen und Hinweise zu den aktuellen Maschen finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

(NGZ)