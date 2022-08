Ideen zur Abkühlung von Kevelaer gefragt : Grüne sorgen sich wegen der Hitze

Mehr Bäume in der Stadt könnten für Abkühlung sorgen (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Willnow

Kevelaer Die Ratsfraktion in Kevelaer fordert einen Aktionsplan und verweist auf Fördermöglichkeiten. Die Sommer werden immer heißer, die Städte kühlen nachts kaum ab.

Es wird immer heißer, immer öfter kämpfen die Menschen mit Tropennächten. Auch in Kevelaer . Das ist für die Grünen der Anlass für eine Initiative. Sie beantragen, dass in der nächsten Sitzung des Klimaauschusses über einen Hitzeaktionsplan für Kevelaer beraten wird.

„Tropennächte lassen uns schlecht schlafen, verhindern Abkühlung und treten immer häufiger auf“, so Ulrich Hünerbein-Ahlers von den Grünen in der Begründung für den Antrag. Tropennächte sind eine besondere Form der Sommerhitze. Besonders die Sommer der Jahre 2018 bis 2020 seien ungewöhnlich warm gewesen. Kühlt es abends nicht ab, bringt beispielsweise nächtliches Lüften keine Entlastung. Manche Menschen seien besonders gefährdet für hitzebedingte Krankheitssymptome, etwa Kreislaufversagen oder Dehydrierung. Gerade ältere Menschen könnten an den Folgen der Hitzebelastungen sterben.