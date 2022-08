Zwischen Mettmann, Kaarst und Düsseldorf : Regiobahn fährt künftig nur noch elektrisch

Kaarst Die Bezirksregierung Düsseldorf hat den Planfeststellungsbeschluss für die Elektrifizierung des letzten Abschnitts der Regiobahn S28 im Teilbereich zwischen Mettmann Stadtwald und Düsseldorf-Gerresheim erteilt.

Heiner Cöllen, CDU-Kreistagsabgeordneter und Aufsichtsratsvorsitzender der Regiobahn GmbH freut sich über diese Nachricht: „Das Unternehmen hat damit Planungssicherheit. Die Zukunft der Regiobahn ist elektrisch.“ Damit sei das Unternehmen einen entscheidenden Schritt auf dem Weg in Richtung eines zukunftsweisenden Fahrbetrieb weitergekommen, sagt Cöllen und fügt an: „Auf diese Weise leistet die Regiobahn einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zum Klimaschutz .“

Man wolle die Baumaßnamen sowie die europaweiten Ausschreibungen von Bauleistungen zeitnah auf den Weg bringen, um möglichst Anfang 2024 mit den Baumaßnahmen beginnen zu können, so der Neusser CDU-Politiker. „Die Elektrifizierung wird erheblich zur weiteren Stärkung des Nahverkehrs im Rhein-Kreis Neuss beitragen. Die S28 wird künftig nicht nur noch umweltfreundlicher, pünktlicher und leistungsfähiger sein, sondern auch deutlich leiser. So profitieren Umwelt, Nutzer und Anwohner gleichermaßen und auch unser Wohn- und Wirtschaftsstandort gewinnt weiter an Attraktivität“, freut sich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke über die positive Nachricht aus Düsseldorf. „Mein Dank gilt dem Aufsichtsrat um seinem Vorsitzenden Heiner Cöllen, der dieses Projekt zielgerichtet vorangetrieben hat“, stellt Petrauschke heraus.