Birkhofstraße in Büttgen : Grünes Licht für Fotovoltaik-Anlage auf Kita

Büttgen Die Einrichtung an der Birkhofstraße kann im Nachhinein mit einer Fotovoltaik-Anlage aufgerüstet werden. Die Frage, wer die Kosten übernimmt, muss aber noch geklärt werden.

Als die Planungen für die technische Installation der Kindertagesstätte Birkhofstraße im Jahr 2019 begonnen haben, wurde auch über den Einbau einer Fotovoltaik-Anlage nachgedacht. Das wurde damals aus Kostengründen abgelehnt. CDU und Grüne haben in einem Antrag an den Betriebsausschuss erklärt, dass verschiedene Antworten über die Möglichkeit einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita existieren, die schwarz-grüne Koalition wollte nun Klarheit haben. Und die gab es. Architekt Jakob Post erklärte, dass das Tragwerk des Daches eine Last von 50 Kilogramm pro Quadratmeter tragen kann, die Installation einer solchen Anlage in Ost-West-Richtung würde eine Maximallast von 47 Kilogramm pro Quadratmeter ergeben. „Die Installation ist möglich“, erklärte Architekt Jakob Post, der das Gebäude entworfen hat.