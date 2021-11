Einkaufen in Kaarst : Adventskalender-Aktion für eine lebendige Innenstadt

Auch das Team der Kaarster „Sternstunden“ möchte einen Beitrag für eine weihnachtliche Belebung der City leisten. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Auf besondere Weise leitet der Kaarster Einzelhandel die Adventszeit ein: In diesem Jahr findet nämlich täglich in einem Geschäft oder Gastronomiebetrieb in der Innenstadt eine weihnachtliche Kalender-Aktion statt.

(NGZ) Corona macht alles anders, eines jedoch bleibt: Der Kaarster Einzelhandel lebt. Damit das so bleibt, wird es in diesem Jahr wieder diverse Aktionen geben, die das Einkaufserlebnis in der Vorweihnachtszeit verschönern.

Den Anfang machen die Kaarster „Sternstunden“, die erstmals seit Beginn der Pandemie wieder stattfinden – jedoch in einer abgespeckten Version und unter 2G-Regel. Die Planungen für den Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus vom 10. bis 12. Dezember mit verkaufsoffenem Sonntag laufen derzeit auf Hochtouren.

Auf besondere Weise leitet der Kaarster Einzelhandel die Adventszeit ein: In diesem Jahr findet nämlich täglich in einem Geschäft oder Gastronomiebetrieb in der Innenstadt eine weihnachtliche Kalender-Aktion statt. Mit einem Schaufensterplakat als „Türchen“ machen die teilnehmenden Einzelhändler und Gastronomen auf ihre jeweilige Adventsaktion aufmerksam. Zahlreiche Ermäßigungen bis zu 20 Prozent, verschiedene Angebote für Kinder, Gutscheine, Geschenke und viele weitere Überraschungen erwarten die Kunden dabei.

Initiiert wurde der Kaarster Adventskalender durch die Rathausarkaden Kaarst und die ISG Kaarst Mitte in Kooperation mit der Stadtverwaltung. Die Bitte der Einzelhändler an die Kaarster lautet: „Stärken Sie unseren Handel vor Ort und machen Sie mit!“ Den Flyer mit einer Übersicht über die Aktionen können Interessierte in den teilnehmenden Geschäften und Gastronomiebetrieben, im Internet unter www.kaarst.de, www.isg-kaarst-mitte.de und www.rathaus-arkaden-kaarst.de sowie auf den Online-Kanälen der Stadt finden.

Begleitet werden diese Aktionen schon seit Jahren von der Herausgabe der Weihnachts-Sammelkarte. Bereits seit elf Jahren zieren die Motive Pinnwände und Sammel-Alben. Zahlreiche Kaarster können bereits eine vollständige Sammlung vorweisen. Jedes Jahr zieren berühmte Kaarster Motive die Karten – so auch dieses Jahr: Ein Foto der Kaarster Fotografin Leslie Barabasch wartet darauf, als Weihnachtsgruß in alle Welt versendet zu werden. Die Weihnachtspostkarte ist kostenlos in verschiedenen Geschäften in der Kaarster Innenstadt und im Kaarster Rathaus erhältlich.

Bürgermeisterin Ursula Baum bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz: „Mit den Aktivitäten in der Innenstadt zur Weihnachtszeit kommt ein kleines Stück Normalität zurück. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Kaarster die Angebote nutzen und ihre Weihnachtsgeschenke in ihrem Lieblingsladen in unserer Stadt kaufen.“

(NGZ)