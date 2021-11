Orange Days in Kaarst : Ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Kaarst Im Zuge der „Orange Days“ werden sämtliche Stelen in allen Kaarster Stadtteilen mit leuchtend orangenen Schärpen versehen – Hintergrund ist ein ernstes Thema.

Die Kaarster Soroptimistinnen (SI) schmückten am Mittwochnachmittag die Stelen auf dem Rathausvorplatz mit orangenfarbenen Schärpen: Das war der Auftakt zu den „Orange Days“, die vom 25. November (Tag der Gewalt an Frauen) bis zum 10. Dezember (Internationaler Tag der Menschenrechte) stattfinden und auf die Beendigung von Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam machen.

Die Soroptimistinnen freuen sich besonders über die Unterstützung der Stadt Kaarst: Das Rathaus wird 16 Tage lang vom Beginn der Dämmerung bis um 9 Uhr am nächsten Morgen in orangenfarbenes Licht getaucht: „Gewalt gegen Frauen ist ein No-go“, stellt Bürgermeisterin Ursula Baum unmissverständlich klar. Für Gleichstellungsbeauftragte Sigrid Hecker ist das Licht ein wichtiges Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, die keine nationalen oder kulturellen Schranken kennt und jede dritte Frau in Europa betrifft. Aber auch seelische und digitale Gewalt sowie Ausgrenzung gehören dazu. Die Farbe Orange ist kein Zufall: Sie symbolisiert eine hellere, gewaltfreie Zukunft.