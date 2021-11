Aktion in Kaarst : Ein Baum, der Wünsche wahr werden lässt

Der Verein „Kaarster helfen“ und die Wunschbauminitiative machen jetzt gemeinsame Sache. Foto: Dieter Staniek

Kaarst Im Zuge der Wunschbaum-Aktion können in diesem Jahr auch bedürftige Erwachsene, die in den Vorjahren durch einen Schuhkarton voller weihnachtlicher Gaben beglückt wurden, einen gezielten Weihnachtswunsch äußern.

(barni) Der Verein „Kaarster helfen“ und die Wunschbauminitiative um die Familie Gaspers aus Holzbüttgen machen jetzt gemeinsame Sache: Bedürftige Erwachsene, die bis letztes Jahr mit einem Schuhkarton voller Gaben beglückt wurden, haben jetzt ebenso wie Kinder aus bedürftigen Familien ihren Wunsch auf eine Karte geschrieben. Die Karten hängen am Weihnachtswunschbaum im Foyer des Kaarster Rathauses in Reichweite und am Geländer zum Untergeschoss.

Initiator Georg Gaspers hat den über vier Meter hohen Baum wieder selbst ausgesucht. Trotzdem ist er nicht so ganz zufrieden: „Der Weihnachtsbaum im letzten Jahr war noch ein Stück größer.“ Womit er dagegen sehr zufrieden ist: Dass die beiden Weihnachtsfreude-Bereiter jetzt an einem Strang ziehen.

Bürgermeisterin Ursula Baum, die zugleich Vorsitzende des Vereins „Kaarster helfen“ ist, freut sich über diese neue Zusammenarbeit: „Es ist schön zu sehen, dass ehrenamtlich Engagierte mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich kleinen und großen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, denen es finanziell nicht so gut geht, ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten, zusammenfinden und dabei Synergien sinnvoll zu nutzen wissen – das ist echter Weihnachtsspirit.“ Die Wunschbaumaktion gibt es schon seit über zehn Jahren, die erste Schuhkarton-Aktion war 2015 gestartet worden.

Insgesamt 260 Kinder und 90 Erwachsene haben ihre oft sehr bescheidenen Wünsche einer Karte anvertraut, die nun am Weihnachtswunschbaum oder am Geländer zum Atrium des Rathauses hängen. Was auf diesen Karten so alles steht: Hausschuhe in Schwarz, Größe 42, ein Polizeiauto von Lego, eine Puppe mit Funktion, ein Gutschein von einer Buchhandlung, ein schwarzer Kapuzenpullover in XXL oder Schminkutensilien. Die Geschenke sollen nicht mehr als 20 Euro kosten. Die Erfahrung lehrt aber, dass die Kaarster Bürger, die anderen zu einem schönen Fest verhelfen wollen, nicht auf den Euro schauen. Pfarrer Martin Pilz versprach eine Kollekte zu Gunsten des Weihnachtswunschbaums. Bürger können ab sofort eine Karte aussuchen und sich in die bereitstehende Liste eintragen.