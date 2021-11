In Neuss und Kaarst : Drei mobile Impfangebote mit Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson

Neuss/Kaarst In Neuss und Kaarst finden diese Woche drei mobile Impfangebote statt - auch die Boosterimpfung können Sie sich dort abholen. Wo, wann und was Sie beachten müssen - hier eine Übersicht.

Am Samstag, 27. November 2021, bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Rhein-Kreises Neuss von 11 bis 18 Uhr ein mobiles Impfangebot im Neusser Rheinpark-Center (Breslauer Straße 2 - 4 in Neuss).

Ebenfalls am Samstag von 9 bis 13 Uhr gibt es ein mobiles Impfangebot im Bürgerhaus, Am Neumarkt 2-4 in Kaarst. Von 10 bis 13.30 Uhr wird in der „Gesamtschule An der Erft“, Aurinstraße 59 in Neuss geimpft.