Corona im Rhein-Kreis Neuss : Alle Termine am Booster-Sonntag in der Übersicht

Die Booster-Impfung ist frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung möglich. (Symbolbild) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Rhein-Kreis Neuss Am 28. November 2021, bietet der Rhein-Kreis Neuss gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen, der kassenärztlichen Vereinigung und den Hilfsorganisationen erneut den „Booster-Sonntag“ an. Alle Termine in der Übersicht.

In allen acht Kommunen gibt es von 10 bis 17 Uhr ein Impfangebot bei den Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich sind. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Geimpft wird an folgenden Orten:

Neuss:Comenius Gesamtschule, Weberstraße 90a, 41464 Neuss

Dormagen:Ehemalige Realschule am Sportpark, Max-Reger-Weg 3, 41539 Dormagen

Grevenbroich:Alte Feuerwache, Schloßstraße 12, 41515 Grevenbroich

Meerbusch:Sitzungssaal im Rathaus, Dr.-Franz-Schütz-Platz 1, 40667 Meerbusch

Kaarst:Bürgerhaus Kaarst, Am Neumarkt 2-4, 41564 Kaarst

Korschenbroich:Ratssaal, Don-Bosco-Straße 6, 41352 Korschenbroich

Jüchen:Neusser Straße 118, 41363 Jüchen

Rommerskirchen:Corona-Testzentrum, Otto-Lilienthal-Straße 4, 41569 Rommerskirchen

Impfberechtigt sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab zwölf Jahren. Der Impfstoff von Johnson&Johnson, bei dem für eine vollständige Immunisierung eine einmalige Impfung ausreicht, ist ab 18 Jahren zugelassen. Es ist auch möglich, vor Ort eine Zweitimpfung mit Biontech/Pfizer zu erhalten, zum Beispiel nach einer Erst-Impfung mit AstraZeneca. Eine einmalige Impfung von Genesenen nach Covid-19-Infektion ist ebenfalls möglich. Darüber hinaus können bei dem mobilen Impfangebot alle Personen eine dritte Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer erhalten, deren letzte Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Wer vor mindestens vier Wochen mit Johnson & Johnson geimpft worden ist, kann ebenfalls eine Auffrischimpfung mit Biontech/Pfizer erhalten.

Auch Haus- und Fachärzte sowie die dauerhafte Impfstelle des Rhein-Kreises Neuss und der Kassenärztlichen Vereinigung an der Hammer Landstraße 51 in Neuss bieten Auffrischimpfungen an. Die Öffnungszeiten der stationären Impfstelle sind: dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr.

Impfwillige müssen zum mobilen Impfangebot lediglich ihren Lichtbildausweis mitbringen. Zudem soll möglichst der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen für einen mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer) oder einen Vektor-Impfstoff (Johnson & Johnson) und – insbesondere bei Auffrischimpfungen – ein Impfausweis vorgelegt werden. Die Unterlagen sind online unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung verfügbar, können aber auch vor Ort ausgefüllt werden. Darüber hinaus ist bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Einwilligung eines Sorgeberechtigten nötig. Auf der Homepage des Kreises findet sich unter www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung eine ständig aktualisierte Übersicht über alle mobilen Impfangebote.

