Abfallentsorgung im Rhein-Kreis : Fürs Altpapier gibt’s Geld zurück

Da der Altpapierpreis steigt, kann der Kreis den Kommunen eine Vergütung in Aussicht stellen. Foto: Armin Fischer ( arfi )/Fischer, Armin (afi)

Rhein-Kreis Mit höheren Abfallgebühren müssen die Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss im nächsten Jahr kalkulieren. Die Gebühr für Kleinanlieferungen soll bei zehn Euro/Anlieferung gehalten werden. Ein Überblick.

Die Kreisverwaltung stellte bei der Sitzung des Planungs-, Klima- und Umweltausschusses ihre Daten zu den Abfallgebühren vor. Danach steigt beim Rest- und Sperrmüll die Gebühr von aktuell 185,28 Euro pro Tonne auf 210,64 Euro pro Tonne. Unverändert bei 70 Euro pro Tonne bleibt dagegen die Gebühr beim Bioabfall. Den endgültigen Beschluss wird der Kreistag bei seiner nächsten Sitzung am 15. Dezember dann fassen.

Zwar sei für die Rest- und Sperrmüllgebühr eine deutliche Anhebung der Gebühr erforderlich, heißt es in der Vorlage der Verwaltung, dafür könnten auf der anderen Seite aber auch erhebliche Steigerungen der Vergütungen für Altpapier angenommen werden. Der Altpapierpreis, den der Kreis erzielt, zeige für das Jahr 2021 bisher durchgehend hohe Werte und habe für September sogar einen bisher noch nie erreichten Höchststand notiert, so dass der Kreis den Kommunen eine Vergütung von rund 129 Euro pro Tonne in Aussicht stellt. Bisher waren rund 4,50 Euro die Regel.